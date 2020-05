Dienstag, 19 Mai 2020 | 21.140

Andreas Voßkuhle und ... die Gewaltenteilung ...

man darf bei dieser so genannten Gewaltenteilung nicht vergessen ...

sie ist ein Kind der so genannten Aufklärung ...



stammt aber originär bzw vom Zeitpunkt der Zeugung her wenn man so will ...

aus dem Mittelalter ...



also jeder Zeit die zumindest in Deutschland ...

und davon abgesehen ob und oder inwieweit sie noch heute andauert ...



nicht etwa mit der Französischen Revolution endet ...

sondern also rein formal 1918 mit der Abdankung und Flucht der Monarchie ...



mit der Gewaltenteilung das ist also ungefähr so wie mit der Reformation ..

also etwas was irgend wie anläuft und dann ganz anders verläuft als zunächst gedacht ...



Luther wollte den Papst nicht abschaffen ...

sondern er wollte die Katholische Kirche reformieren ...



entsprechend wollte auch Montesquieu nicht den König abschaffen ...

sondern er wollte den inneren (!) Staatsaufbau reformieren ...



daß das mit der Gewaltenteilung heute noch nicht funktioniert ...

sieht man daran ...



daß speziell das Bundesverfassungsgericht ...

um nicht zu sagen Andreas Voßkuhle ...



heute noch an Muttis Rockzipfel hängt ...

spricht im Mittelalter verharrt ...



während 'Mutti' selbst ... umgekehrt ...

sich aus den Niederungen dieser StaatsTheorien völlig befreit hat ..



und schaltet und waltet bzw regiert und herrscht ...

schlimmer als Ludwig XIV ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



Deutsche und ... ihre Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen