Andreas Voßkuhle und ... die Verschwendung von Steuergeldern

wer an der Regierung ist ... hat bekanntlich Macht ...

deahalb wollen ja bestimmte Leute unbedingt Politiker werden ... manchmal sogar Journalisten ...



um dadurch irgend wie an die Regierung zumommen ...

egal in welchen Zusammenhängen und Abhängigkeiten ...



und sei es wenigstens als Pressesprecher der Regierung ...

unter Preisgabe des ehrenwerten Berufs eines Journalisten ... geschweige eines freien Journalisten ...



aber wahrscheinlich ist die Abhängigkeit von der Regierung ...

immer noch besser als die vom ZDF ... oder so ...



das Faszinierende an der Macht ist ja auch nicht unbedingt ...

daß man dann halbswegs sinnvolle Politik machen könnte ...



sondern daß man dann über die Verwendung der Steuergelder bestimmen kann ...

was nicht-professionelle Politiker dann mit Ver-schwendung gleichsetzen ...



laut Verfassung bestimmt der Bundeskanzler die Richtlinien der Politik ...

de facto bestimmt die Frau Kanzlerin die Richtlinien der Steuergelderverschwendung ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



Deutsche und ... ihre Kroatischen Nachbarn mit ihrer EU-Ministerratspräsidentschaft ...

das Po-litische Thema ... Arbeit und Leben ...







