Sonntag, 17 Mai 2020 | 20.138

Andreas Voßkuhle und ... der Kirchenstaat ... weil Sonntag ist

Sonntag ... der Tag der Frau ...

weil Goitt ja eine Göttin ist ...



nach katholischer und entsprechend unaufgeklärter mittelalterlicher Sicht ...

immer noch der Tag des Herrn ...



der Kirchenstaat ... das ist so eine Art Symbol für die Unabhängigkeit der Kirche ...

Symbol deshaslb ... weil es wirkliche Unabhängigkeit bzw Souverainität ja nicht gibt ...



weil alles irgend wie mit allem zusammenhängt ...

und Angela Merkel nicht müde wird ... darauzf hinzuweisen ...



nur wenn wir alles gemeinsam machen ...

kommen wir weiter ... können wir das Problem lösen ...



das Problem ist ... daß Angela Merkel selbst das Problem ist ...

weil sie damit meint ...



nur wenn IHR das was ICH will mit mir gemeinsam macht ...

kommen wir weiter ...



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Europa ...



Deutsche Bürger und ... Welten Bürger ...

das Po-litische Thema ... DLR Luft / Raum / Universum ... zu trennen vom der Lufthoheit über den Stammtischen







