Samstag, 16 Mai 2020 | 20.137

Andreas Voßkuhle und ... der Staats-Buddhismus ...

den maßgebenden Staatenlenkern wie unter anderen Angela Merkel ...

wird zu nehmend vorgeworfen ...



sie würden praktisch nur noch so genannte gefake-te Informationen verbreiten ...

und nicht bei der Wahrheit bleiben ...



nun ist das mit der Wahrheit ungefähr so wie mit der Demokratie ...

das heißt ... kein Mensch weiß was das eigentlich ist und wie man das macht ...



das ist so ... ist aber wieder mal nicht das Problem ...

das Problem ist ...



daß das im Grunde genommen auch niemanden interessiert ...

und sich niemand wirklich damit auseinandersetzen wilkl ...



schon gar nicht diejenigen auf die es ankommt ...

bzw wo es drauf ankommt ...



also bei denjenigen ... die die so genannte Verantwortung tragen sollen ...

oder fällt das sogar schon unter den begriff der 'üblichen Verdächtigen' ... (?) ...



Tatsache ist ... daß ein gewisser Herr Buddha bereits rund 500 Jahre vor Jesus Christus ...

bzw also rund 1000 Jahre vor Niccolò Macchiavelli ...



das Prinzip der Wahrheit als Grundgesetz ...

des Handelns und Verhaltens ... des managen und Regierens ... erkannt bzw entdeckt hat ...



er hat das dann in vier Bereiche untergliedert ...

worin Jesus Christus dann die drei wesentlichesten erkannt hat ...



der Buddhismus unterscheidet ja noch zwischen der Erlösung und dem Weg zur Erlösung ...

wo Jesus Christus dann sagte ... ICH bin der Weg ... also die Einheit von Weg und Ziel ...



demgegenüber sagt Angela Merkel immer wieder ...

bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit ...



'ICH bin die Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland ...

und ich trage diese Verantwortung' (???) ...



vielleicht sollte die Frau Kanzlerin ... bevor sie immer wieder diese ihre Sprüche losläßt ...

mal bei Buddha nachlesen ...



oder wenigstens bei Niccolò Macchiavelli ... oder halt einfach bei Jesus Christus ...

wäre ja als Pfarrerstochter auch nicht schlecht ...



