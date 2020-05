Freitag, 15 Mai 2020 | 20.136

Andreas Voßkuhle und ... die deutsche Staatsraison ...

die Sicherheit Israels ist bekanntlich deutsche Staatsraison ...

also die Raison bzw ein Verständnis von Staat als eine Art Unternehmen bzw Betrieb ...



den man sich so einrichten und ausüben kann wie man will ...

und dann alles nur noch dafür tut als oberste Richtschnur und Richtlinie ...



daß dieser Betrieb Macht generiert und produziert ...

sich als Machtinstrument ge-brauchen und vor allem miß-brauchen läßt ...



und die Sicherung und Stabilität dieser Machtso so ausgestaltet ist ...

daß sich der Anschein hinreichender Sicherheit und Ordnung ergibt ...



die Frau Merkel ... die diesen Satz in die Welt gesetzt hat ...

weiß das natürlich nicht und merkelt es auch nicht ...



daß dieser Satz eine der vielen Ursachen für den so genannten Antisemitismus ist ...

weil er dem unbefangenen Betrachter bzw also dem Volk signalisiert ...



Ihr wißt ja / Ihr seht ja ... wir sind nicht nur vom Geld der Juden abhängig ...

sondern auch politisch ...



