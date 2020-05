Donnerstag, 14 Mai 2020 | 20.135

Andreas Voßkuhle und ... Menschenrechte (3) ...

es ist nunmal ein gravierender Unterschied ...

ob Frau Merkel in Quarantaine geht oder sas Volk ...



wenn Frau Merkel in Quarantaine geht ...

bleibt sie Angela Dorothea Merkel und vor allem auch Bundeskanzlerin ...



bzw Chefin der Exekutive und in dieser Position das Aushängeschild der Diktatur ...

die sie hier eingerichtet hat



und die von einer Reihe weiterer Möchte-gern-Depoten ...

auch ebenso wilklig wie kreativ ausgeübt wird ...



das heißt sie verteidigt und hält sich in dieser Position ...

nach Strukturen und mit Möglichkeiten der Diktatur und nicht der Demokratie ...



und sie setzt alle verfügbaren geistig seelisch körperlichen Kräfte und Mittel ein ...

um sich eine immer noch grausamere Diktatur auszudenken und zu praktzizieren ...



andererseits ... das Volk in Quarantaine ... heißt ... eingeseprrt ist es ja sowieso ...

aber jetzt wird ihm der Boden unter den Füßen weggezogen ...



und es fällt ... innerhalb des Käfigs in dem es befindet ...

in ein bodenloses Loch ...



wo es dann wieder auf die bodenlose Frechheit und Unverfrorenheit ...

der gewaltengeteilten Politischen Führung trifft ...



