Andreas Voßkuhle und ... Sars-CoV-2 (19) ...

wieder mal bittet die Frau Kanzlerin das Volk …

und in der Not frißt der Teufel bekanntlich Kreide …



(1) um Verständnis für ihre ebenso undefinierte wie katastrophale so genannte Politik …

während ’in der Zeit’ zu bitten ihr nach wie vor nicht in den Sinn kommt …



(2) alles zu tun … um den unaufhaltsamen Gang der Dinge derart zu verlangsamen …

daß sie ihre Scheißpolitik in aller Ruhe weiterführen kann …



(3) und appelliert … natürlich … was auch sonst …

Appelle sind eine Variante der Diktatur mit anderen Mitteln …



appelliert also an 'die Gesellschaft' … an das Volk …

weil ’der Staat’ das jetzt nicht allein schaffen könnte (???) …



deshalb sei es Aufgabe jedes Einzelnen …

jetzt seinen (?) Beitrag zu leisten …



aber uns in diese Situation hineinreiten …

das konnte sie allein und ohne das Volk zu fragen … geschweige zu erörtern …



(4) natürlich fehlt auch nicht der Appell … Ruhe zu bewahren … und Tee zu trinken …

und einfach alles auszusitzen … wie sie das ja dauernd vormacht …



(5) natürlich fehlt auch nicht der Appell an die ’Solidarität’ …

als wäre das ein Ersatz für den verfassungsmäßig vorgesehenen ’Sozialen Staat’ …



(6) und natürlich schließlich auch noch der Appell …

sich gegenseitig zu unterstützen …



das ist bekanntlich die vorletzte Stufe … vor dem Appell …

’wenn jeder sich selbst hilft … ist allen geholfen’ …







