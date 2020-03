Freitag, 13 März 2020 | 11.073

Andreas Voßkuhle und ... die Verstaatlichung ...

die Bundesregierung will jetzt die Wirtschaft verstaatlichen ...

ist ja klar ...



daß diesen irrational-sozialistischen Einfaltspinseln ...

nichts Anderes geschweige Besseres einfällt ...



als bei erster Gelegenheit etwas von dem Wenigen ...

was noch nicht verstaatlicht ist ... zu verstaatlichen ...



denn ansonsten ist ja praktisch schon alles verstaatlich ...

überall hat 'der Staat' die Hand drauf ...



oder die Finger im Spiel ...

und zockt kräftig mit ...



Dritte und Vierte Gewalt ...

also Rechtsprechung und Presse ...



Wissenschaft und Forschung...

Kunst und Kultur ...



Bildung und Erziehung ...

Krankheit und Pflege ...



Mord ... s.NSU ...

und neuerdings sogar der Selbstmord ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen