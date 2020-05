Mittwoch, 13 Mai 2020 | 20.134

Andreas Voßkuhle und ... Menschenrechte (2) ...

bekanntlich sind die Grundrechte der Menschen / der Bürger / des Volkes ...

zur Zeit in massivster Form eingeschränkt ... obwohl das verfassungsrechtlich gar nicht geht



verfassungsrechtlich zulässig ist die Enschränkung der Freiheit des Einzelnen

nur im Rahmen des durch das Gemeinwohl geforderten Maßes ...



*



das Politische Buch ...

Sind wir Gott ? ... fragt Ferdinand von Schirach in seinem neuesten Buch ...



die Frage ich schon deshalb falsch gestellt ...

weil wir doch inzwischen wissen ... Gott ist eine Frau ...



deshalb ist die Frage ... 'Sind wir Gott ?' zwar nachvollziehbar ...

aber ebenso falsch ...



dem Wesen unserer Welt kommt man nur auf die Spur ... wenn man unterstellt ...

also etwa so wie eine ganz besonders spezielle Relativitätstheorie ...



daß Gott eine Frau ist ...

und entsprechend auch der Frage ... 'Wem gehört unser Leben ?' ...



Luchterhand Literaturverlag in der Verlagsgruppe Random House München ...

www.luchterhand.de ...



*



der Hörbuchverlag stellt dagegen die Frage ...

'Sind wir nicht Menschen ?' ...



T.C. Boyle gibt böse und skurile Antworten auf wichtige Fragen unserer Zeit ...

zu Aspekten ... die am Menschsein zweifeln lassen ...



Frage ist also eigentlich ... sind wir 'noch' Menschen ? ...

gelesen von Florian Lukas und T.C. Boyle ...



Hörbuch Verlag Hamburg / Mp3 ... in der Verlagsgruppe Random House München ...

www.hoerbuch-hamburg.hoebu.de ... www.randomhouse.de ...



*



das Gerichtshöfische Europa ...

Deutsche und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...



das Po-litische Thema ... der Wandel ...

demographisch klimatisch politisch ... geistig seelisch körperlich ... materiell substanziell finanziell ...







