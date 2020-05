Montag, 11 Mai 2020 | 20.132

Andreas Voßkuhle und ... Schindlers Liste ...

im Namen des Glaubens war gestern … heute also wieder im Namen der Physik ...

oder vielleicht sogar der Chemie … die soll ja auch immer stimmen …



es ist immer wieder erstaunlich …

wie heutzutage im Prinzip und praktisch alles so läuft wie im Dritten Reich ...



bloß in anderer Art und Güte … bzw Form und Ordnung etc ...

soweit nicht sogar einfach umgekehrt … rückwärts wie vorwärts oder so ...



Adolf Hitler hat … zum Beispiel … den Kirchen das Leben schwer gemacht …

nicht den Gläubigen … sondern wie gesagt den Kirchen …



deshalb mußten die in den so genannten Widerstand gehen …

zum Beispiel in Gestalt des Evangelischen Theologen Dietrich Bonhoeffer ...



Angela Merkel macht umgekehrt den Kirchen das Leben nicht nur nicht schwerer …

sondern erleichtert es institutionell ihnen noch wo es nur geht …



deshalb ist Widerstand natürlich ein Begriff …

der unseren heutigen Kirchen völlig fremd ist …



und wenn die Politik als solche noch so schlecht ist ...

und oder den eigenen Interessen und Vorgaben objektiv zuwiderläuft …



oder nehmen wir Schindlers Liste … was im Reich alles so passierte …

wurde ja damals nicht morgens mittags abends im Fernsehen gezeigt ...



sondern blieb weitgehend im Verborgenen … und als Schindler dann erfuhr …

was in den Konzentrationslagern passiert … beschloß er zu helfen und zu retten …



heutzutage … umgekehrt … wird ständig live berichtet was so passiert …

und prompt kommt niemand auf die Idee … zu helfen und zu retten …



sondern … nochmal umgekehrt … natürlich gibt es viele … die vorgeben helfen zu wollen …

in Wirklichkeit aber nur ein Geschäftsmodell daraus entwickeln wollen ...



oder … was unterscheidet die Durchhalteparolen Adolf Hitlers …

von denen Angela Merkels ? … allenfalls das Wörtchen ‘gemeinsam’ …



Adolf Hitler sagte … wir schaffen das …

Angela Merkel sagt … wir schaffen das … gemeinsam :..



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



Deutsche und ... ihre kroatischen Nachbarn mit ihrer Ministerratspräsidentschaft ...

das Po-litische Thema ... Arbeit und Leben ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen