Sonntag, 10 Mai 2020 | 19.131

Andreas Voßkuhle und ... sein Muttitag ...

ein rabenschwarzes Jahr wird inzwischen prognostiziert …

durch die Bank … das heißt für alle Branchen … nicht nur die Bank-Branche ...



wobei der Begriff schwarz wahrscheinlich neu definiert werden muß …

noch schwärzer als Rabe und Schwarzes Loch zusammen ...



was wahrscheinlich nicht neu definiert wird … ist der Begriff Mutti …

denn diejenigen Damen und Herren Abgeordneten …



die den Begriff Mutti für sie erfunden haben …

haben ja vor nichts mehr Angst …



als daß Mutti nicht mehr da sein …

und sich nicht mehr um sie kümmern könnte ...



Corona da … und Mutti am Ende nicht mehr da ..

für manche Abgeordnet unvorstellbar …



der Krug geht bekanntlich so lange zum Brunnen bis …

er in ein schwarzes Loch fällt … und dann fressen ihn die Raben … oder so …



die Würde des Menschen ist unantastbar …

immer wieder ist aber auch die Rede davon daß die Würde des Amtes beschädigt sei ...



die Würde des Amts ist aber noch weniger definiert als die Würde des Menschen …

dadurch ist es möglich … daß immer wieder Leute in ein Amt kommen …



ohne dafür hinreichend gebilkdet geschweige ausgebildet zu sein …

wodurch allein doch die Würde des Amtes schon geschädigt ist …



es ist praktisch vom Naturgesetz her unabdingbar …

daß halbwegs sinnvoll und professionell Politik gemacht wird …



um die Dinge dieser Welt zu regeln … lokal / regional / global ...

und dabei den Menschen wenigstens andeutungsweise das zuzugestehen …



was man allgemein das Recht nennt … bzw speziell das Menschenrecht ...

also die höchste Stufe menschlicher Kultur …



deren vornehmste Ausprägung ist …

daß das Handeln und verhalten der so genannten Verantwortlichen …



gewisse Standrads der Menschenwürde nicht unterschreiten sollte …

daß es also nicht nur darum geht … die Dinge quantitativ praktisch effektiv zu regeln …



sondern auch qualitativ effizient unter allen Aspekten der Würde …

also des Niveaus … der Ansprüche … der Herausforderungen … der Erwartungen …



statt dessen wird die Politik bestimmt von Leuten die eigentlich Physiker sind oder Pfarrer …

oder zuminest Pfarrerstochter …



die aber vom Politik-machen derart besessen sind …

daß sie das dann im Namen der Physik oder eben des Glaubens versuchen ...



*



Muttertag ... genauer wohl 'Mütter'-Tag ...

man denke auch an die Mütter unserer Verfassung ...



eben jener Verfassung ... die uns die 'Mütter' 'geschenkt' haben ...

uns ... dem Volk ... um nicht zu sagen dem Mann ...



eben jener Verfassung ... die wir ... also das Volk... als Ganzes ...

dann hätten großziehen müssen wie ein uns geschenktes Kind ...



und was ja auch heute noch möglich wäre ... wie die Abhilfe ...

auch mehr als 70 Jahre nach dieser denkwürdigen Geburt ...



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Europa ...



Deutsche Bürger und ... Welt Bürger ...

das Po-litische Thema ... Deutsche Luftfahrt und Deutsche Raumfahrt ...







