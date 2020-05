Samstag, 09 Mai 2020 | 19.130

Andreas Voßkuhle und ... gemeinsam mit Mutti ...

da wundert man sich grad noch bzw immer wieder …

wieso sich ca 8 Millionen Juden auf Befehl Adolf Hitlers …



einfach so zusammentreiben und verfrachten …

mißhandeln und umbringen ließen ...



da stellt man fest ... daß sich 80 Millionen Menschen auf Befehl Angela Merkels ...

ebenso einfach wie gehorsamst ebenfalls ihrer Freiheit regelrecht berauben lassen ...



inclusive praktisch aller weiteren Grundrechte …

wie nicht zuletzt dem Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb …



nur weil Mutti Angela dauernd sagt … das müssen wir gemeinsam machen ...

und es geht hier um Solidarität …



obwohl doch in unserer Verfassung steht …

wir sind ein ‘sozialer’ Staat und nicht wir sind ein ‘solidarischer’ Staat ...



die Situation zwingt die politische Community sich schmerzhaften Fragen zu stellen …

das gibts aber nur in unterhaltsamen Fernsehspielen …



in der Realität zwingt sich kein Politiker zu irgend welchen Fragen ...

geschweige denn schmerzhaften …



skrupellos üben die weltlichen und geistlichen Fürsten dieser Welt ihr brutales Regime aus ...

eben weil sich Macht so einfach gebrauchen wie mißbrauchen läßt …



weil der Mißbrauch der Macht alles andere ermöglicht …

den Mißbrauch des Rechts wie der Religion … der Kultur wie der Wissenschaft ...



gegen Richter die das Recht brechen ist das Volk genau so macht-los …

wie gegen Bischöfe und Päpste … Ayatollahs oder sonstige Hohe Priester ...



und immer wieder ‘gemeinsam’ … zum Beispiel gegen Food Waste ...

auch das ist nicht Schutz vor sondern Ursache für u.a. Corona …



es ist technisch unmöglich … den Mist den Angela Merkel macht …

wirklich zu beseitigen … nicht mal ‘gemeinsam’ ...



