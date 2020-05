Freitag, 08 Mai 2020 | 19.129

Andreas Voßkuhle und ... der Tag der Befreiung ...

vom Eise befreit sind Strom und Bäche … und im Nordosten Berlins auch die Panke ...

erst recht natürlich im Süden Berlins die Krumme Lanke ...



das mit dem Eis das war ja schon zu Ostern ...

und bei unseren Strömen / Flüssen / Bächen geht es ja auch nicht um Nord / Ost / West Passagen ...



beim Stichwort Befreiung denkt man ja in erster Linie auch nicht ans Eis ...

sondern zum Beispiel an den so genannten Tag der Befreiung … vom Nationalsozialismus ...



bzw die Lebenden und Überlebenden gedenken der Opfer …

was ja immerhin wenigstens etwas ist … aber im Wesentlichen viel nicht bringt ...



inzwischen haben wir es mit einer ganz neuen Form der Bedrohung unserer Freiheit zu tun …

insofern als Frau Merkel glaubt … sie könne in einer von ihr selbst verursachten Krise …



die mit einer massiven Beeinträchtigung der Gesundheit der Bevölkerung verbunden ist ...

die Freiheit der Menschen nach Belieben und Willkür einschränken und regulieren ...



und dann heißt es … ja es sei wichtig … den Schutz der Freiheit einzuschränken ,,,

zu Gunsten vom Schutz der Gesundheit …



und das stellt aber die Verfassung praktisch auf den Kopf …

denn nach der Verfassung soll es ja gerade umgekehrt sein …



wir haben eine freiheitliche Verfassung … für die der Schutz der Freiheit an oberster Stelle steht …

und nicht eine gesundheitliche Verfassung … für die Freiheit unter ‘ferner liefen ...’ folgt ...



nochmal … es ist genau umgekehrt … Gesundheitspolitik soll so gemacht werden …

daß nicht zuletzt auch gerade dadurch der Schutz der Freiheit gewährleistet ist ...



ein freier Mensch muß nicht unbedingt gesund sein …

aber ein kranker Mensch bzw einer dessen Gesundheit bedroht ist … muß unbedingt frei sein ...



das sind aber Überlegungen … für die man beim Bundesverfassungsgericht …

auf völliges Unverständnis stößt ...



und es versteht sich von selbst … daß auch sonst alle die von Frau Merkel mehr oder weniger direkt abhängig sind … die Einschränkungen der Freiheit verteidigen ...



objektiv kann jedoch kein Zweifel daran bestehen … daß Frau Angela analog zum Alkoholdelikt …

in einer selbstgeschaffenen Notlage nicht auch noch eigene Rechte geltend machen kann ...



*



Tag der Befreiung ... oder ?

doch eventuell nicht ... sondern im Gegenteil der Versklavung ?? oder gar der Entmündigung ???



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



Deutsche und ... Islamisten und andere Antisemiten ...

das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ...







