Mittwoch, 06 Mai 2020 | 19.127

Andreas Voßkuhle und ... die Idiotie ...

daß das politische Geschehen in der Welt durch Gewalt und Krieg bestimmt wird …

daran war die Menschheit gewöhnt …



auch wenn sie immer versucht hat … sich nicht daran zu gewöhnen …

das Mittel der Wahl gegen Gewalt ist Widerstand / Gegengewalt … soweit es denn möglich ist …



aber es ist mitunter möglich … je nachdem welche subtilen Waffen eingesetzt werden …

wie zum Beispiel die Waffen einer Frau …



inzwischen hat das politische Geschehen auf der obersten Ebene aber eine neue Dimensions erreicht …

nicht mehr die Gewalt spielt die entscheidende Rolle … sondern die Idiotie ...



und gegen Idiotie kann man sich nicht wehren … also nicht einfach nur schwachsinnig oder behämmert

sondern völlig verblödet und hochgradig geistig seelisch körperlich krank ...



gegen Gewalt kann man sich wehren … wenn man zum Beispiel eine Aktie mehr hat als die anderen alle zusammen …

wenn man also noch ‘ne Idee gewalttätitger sein kann ...



gegen Idiotie kann kann sich nicht wehren …

man kann je nicht einfach noch n#e Idee idiotischer sein ...



das Problem dabei ist … Gewalt ist gewiussermaßen eine Naturgewalt … um nicht zu sagen ein Naturgesetz …

das heißt der Gewalttätige selbst kann sich fast selbst gar nicht dagegen wehren ...



es ist ihm nicht wirklich bewußt bzw …

wie sagt das Volk … wenn der Schwanz steht ist der Verstand im Arsch ...



Idiotie dagegen schaltet das Bewußt sein nicht aus … das heißt … der Frau Merkel zum Beispiel

sind ihre Schandtaten durchaus bewußt was sie macht sie genießt das ja geradezu …



wie man hinter den Kulissen immer wieder beobachten kann …

die Frau lacht sich in der für sie typischen spitzb+übischen Art noch tot …



weil das immer wieder nicht nur so schön klappt … mit dem ganzen Unsinn …

sondern sie wird gerufen und gebeten zu kommen und zu bleiben ...



es sieht so aus … als hätten die maßgebenden treibenden Kräfte in Wirtschaft und Gesellschaft

gerade auch wieder diese Angst …



unter den Nachfolgern könnte am Ende doch mal jemand sein … der es tatsächlich ernsthaft und seriös ...

professionell und verfassungsgemäß mit der Demokratie versucht ...



das wäre ja unter normalen Umständen vielleicht auch gar nicht so schlimm …

aber nun ist wie gesagt der Staatsbus in den Graben gefahren und liegt unter den Trümmern der Brücke ...



da traut sich ja niemand ran … und das ist die (Über)Lebensversicherung bzw genau gesagt das Gottesgeschenk

der Angela Dorothea Merkel … sie hat es … das Volk muß das Recht erst noch kriegen ...



*



das Politsche Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



Deutsche und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... der Wandel ... demographisch klimatisch politisch ... geistig seelisch körperlich ...







