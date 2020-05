Sonntag, 03 Mai 2020 | 18.124

Andreas Voßkuhle und ... die Politische Predigt ...

die Sonntagsruhe ist heilig und muß gewahrt bleiben …

sagen zumindest SPD_Politiker …



das Dumme ich nur … daß es für einen Virus geradezu typisch ist …

daß er sich nicht an derlei Vorgaben hält … der wütet also auch am Sonntag …



es ist wie immer bei solchen Aktionen … wenn man die Natur laufen läßt …

trifft es eine bestimmte Zahl und Gruppe von Opfern …



wenn der Mensch interveniert … bleibt der Bereich ‘Opfer’ quantitativ und qualitativ gleich …

es trifft nur strukturell einfach andere …



und wer dann da Wertmaßstäbe anlegen will …

bewegt sich im Bereich des Zynismus …



mit dem Management der Natur ist es wie mit dem Management der Demokratie …

es geht nicht darum … eigene Vorstellungen oder Erwartungen durchzusetzen …



sich das nach eigenen Vorstellungen vorausschreitend einzurichten und auszuüben ...

sondern es geht darum … von der Natur bzw vom Menschen her zu denken und zu handeln ...



die eigenverantwortlich begleitend die elementaren Bedürfnisse auf Schutz und Wohlergehen

zu befriedigen … Essen Kleidung Wohnen Beschäftigung Kontakte ...



eigenverantwortlich begleitend die Interessen der Menschen zu wahren und wahrzunehmen ...

Erziehung und Entwicklung … Bildung und Ausbildung ...



verantwortlich begleitend Wünsche zu erfüllen … soweit es möglich ist sie zu erfüllen

und soweit sie nicht den Bedürfnissen und Interessen zuwiderlaufen ...



es ist mit der Sonntagsruhe en detail wie mit Corona en gros ...

gemeinhin denkt das Volk immer noch ...



mit Corona das ist irgend wann vorbei und dann nehmen wir die Fäden wieder auf machen da weiter wo wir vor Corona aufgehört haben ...



entsprechend gibt es Leute die sagen … die Sonntagsruhe ist heilig … wir klammern den Sonntag einfach aus und machen am Montag da weiter wo wir am Samstag aufgehört haben …



und da sagt der Virus eben … Pustekuchen … das ist wie mit dem Dampfschiff oder so …

wenn es 24 Stunden durchfährt … auch am Sonntag … ist es am Montag 1000 km weiter ...



es ist typisch daß Kinder jeden Tag rasend schnell dazulernen und also jeden neuen Tag ein völlig anderes neues Kind sind … das man nicht mit den Methoden von gestern behandeln kann



so ähnlich lernt auch Corona jeden Tag dazu … er wird uns wahrscheinlich nie mehr verlassen … sondern sich immer wieder nur verändern … und uns eine neue Fratze zeigen ...



das Kloo-ballistische Europa ...

e = m mal c quadrat ...



Deutsche Bürger und ... Welten Bürgert ...

das Po-litische Thema ... DLR Deutsche Luftfahrt und Deutsche Raumfahrt ...







