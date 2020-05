Samstag, 02 Mai 2020 | 18.123

Andreas Voßkuhle und ... Merkels Downing Street ...

die schiefe Ebene … auf der alles den Bach runter geht ...

inclusive dieser einstmals so hoffnungsvollen Europäischen Union …



‘globale Politik für die Zukunft gestalten …’

ist eins dieser großmäuligen Programme dieser idiotischen Bundesregierung …



dabei sind sie nicht mal in der Hauptstadt in der Lage … Deutschland ? ... Europa ?? ...

ein halbwegs funktionierendes Verkehrs und Bebauungssystem zu gestalten ...



Corona hat uns auf einen ganze anderen Planeten geschossen … auf einen ganz anderen Stern …

in eine ganz andere Zeit … zumindest in einen anderes Land … ein ganz anderes Haus …



und jetzt wird hartnäckig versucht … in das alte Haus zurückzukehren und es zu renovieren …

oder wenigstens zu desinfizieren ...



im übrigen aber wieder die Zustände herzustellen mit den alten Mitteln und Methoden …

die vorher bestanden … - wenn das nicht idiotisch ist … was dann ???



laut Verfassung sind wir ein demokratischer Staat mit einer hervorragenden verfassungsmäßigen Ordnung

vom sozialen Staat also mal ganz abgesehen …



Hauptausgabe der dritten Gewalt ist also nicht irgend eine Art von Rso genannter echtsprechung ...

sondern sicherzustellen … daß durch Politik diese verfassungsmäßige Ordnung hergestellt wird ...



daß die Regierung demokratisch regiert und diesen demokratischen und sozialen Staat ...

auch wirklich herstellt … daß das Volk !!! das Gefühl hat es würde herrschen … und nicht Frau Merkel ...



die so genannten Urteile des Bundesverfassungsgerichts sind demgegenüer manchmal an Zynismus

nicht mehr zu übertreffen … bzw übertreffen sich an Zynismus immer wieder selbst ...



wenn ich mit dem Taxi irgend wohin will … muß ich natükich (auch) darauf achten .

ob der Fahrer ‘verfassungsgemäß’ fährt … ob der die Verkehrsregeln beachtet etc …



aber mein Hauptaugenmerk liegt doch darauf … bringt der mich da hin wo ich hin will ...

diese Überlegungen finden sich aber bisher in keinem der Urteile des Bundesverfassungsgerichts …



geschweige der unteren Gerichte oder gar der Staatsanwaltschaften und oder anderer obersten Organe

wie zum Beispiel die Bundesbank … für die das im Grunde genommen genau so gilt …



es sieht immer wieder so aus … als sei deutsche Staatsraison … die Unfähigkeit von Richtern und

Staatsanwälten zu schützen … ganz abgesehen von den Medien und den Kirchen …



damit die managende und administrative Exekutive möglichst ungestört ...

soweit nicht eben gerade auch unbemerkt ihre Diktatur einrichten und ausüben kann ...



Corona ist die Chance … es ist im Grunde genommen ein unausweichlicher latzter Zwang …

endlich in diesen demokratischen Staat einzusteigen und die Menschenwürde zu wahren ...



