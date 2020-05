Freitag, 01 Mai 2020 | 18.122

Andreas Voßkuhle und ... seine faschistoide Impertinenz ...

der Tag der Arbeit ... ad nos ad salutarem undam …

die Merkel / Voßkuhle Tyrannei wird noch vor dem Zorn des Volkes erbeben ...



es geht doch nicht nur um die Coronaverkehrsordnung …

es geht … zum Beispiel … auch um die neue Straßenverkehrsordnung …



mit deren Hilfe die Merkel / Voßkuhle Staatsgewalt

so genannte Verkehrsrüpel härter bestrafen will ...



auch daran kann man sehen … was hierzulande falsch läuft …

denn die wahren Rüpel sind nicht auf der Straße …



sondern im Kanzleramt …

und ganz besonders und vor allem im Bundesverfassungsgericht …



einer Art Rüpelzentrale … die unentwegt falsch parkt …

und dem Volk den Weg der verfassungsmäßigen Ordnung versperrt ...



Rettungsgassen versperrt … wenn dem Volk praktisch nur noc h ein Ausweg bleibt …

‘rette sich wer kann’ ..



08 sich wie besessen auf ihre Gesetze setzt und wild durch die Gegend rast …

bzw sich mit den anderen (Staats)Organen objektiv illegale Wettrennen liefert …



wer de Volk besser und scneller und massiv belügen und betrügen …

und nicht nur die Natur sondern die Welt überhaupt kapuumachen kann….



Alle tun so … als seien wir noch im alten Haus …

und es gäbe eine Rückkehr in Zimmer die man doch gerade noch bewohnt hat …



das mag auf einem Flugzeugträger eventuell noch möglich sein …

der möglicherweise sorgfältig zu desinfizieren ist …



in einer grundgesetzlich bzw naturrechtlich nachhaltig freien Wirtschaft und Gesellschaft …

wird das nicht möglich sein …



die Welt als solche läßt sich nicht desinfizieren …

und die Gehirne von kriminellen Politikern schon gar nicht ...

bekanntlich kann man ein (politisches …) Problem nur lösen …

auf demselben Weg auf dem / durch den es entstanden ist ...



es hilft also nichts … jetzt personelle oder strukturelle Konsequenzen zu ziehen …

weil wir dadurch nur vom Regen in die Traufe kommen ...



an den Punkt an dem wir in die Sackgasse der Diktatur abgebogen sind …

kommen wir nur zurück … indem wir ihn mit den Mitteln der Demokratie gehen ...



