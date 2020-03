Donnerstag, 12 März 2020 | 11.072

Andreas Voßkuhle und ... Corona ...

ich kriege hier fast stündlich Absagen von Terminen und Veranstaltungen ...

zur Zeit bis in den Mai ...



wahrscheinlich werden also auch die mündlichen Verhandlungen und Urteilsverkündungen

beim Bundesverfassungsgericht fürderhin vielleicht nicht grad abgesagt ...



aber ohne das übliche Publikum stattfinden ...

allenfalls noch in Anwesenheit der Presse ...



aber dann ganz weit weg oben auf der Galerie ...

statt Kommunikation gibt es Kontaktsperre ... hatten wir ja schon mal ...







