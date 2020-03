Mittwoch, 11 März 2020 | 11.071

Andreas Voßkuhle und ... ein Virus ...

unsichtbar ... wie der Atomstaub ...

der aus den Wolken auf uns hernieder regnet ...



was alle Atomkatastrophen der Welt bisher nicht geschafft haben ...

das schafft jetzt so ein klitze-kleiner Virus aus China ...



nur Frau Merkel bleibt ebenso ungerührt wie ungehindert an der Macht ...

und setzt dem Ganzen noch die Corona auf ...



bzw verbreitet weiter ihr Unwesen ...

gewissermaßen standesgemäß nach dem Prinzip e (...) = m (Merkel) mal c (...) Quadrat ...







