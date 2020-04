Donnerstag, 30 April 2020 | 18.121

Andreas Voßkuhle und ... diese impertinente Frechheit ...

erst verfassungswidrig regieren …

als gäbe es keine Verfassung und kein Recht … keine Würde keinen Gott ...



wenns dann spürbar schief geht …

verfassungswidrige Maßnahmen ergreifen und anordnen ...



und schließlich … obewohl alles zusammenbricht … einfach so weiter machen …

weil niemand mehr da ist … der das verhindern könnte oder auch nur wollte ...



die Reihen dieser politischen Community sind derart fest gezurrt und geschlossen

daß sie sich wie die Bockwürste in einer Dose gegenseitiig festhalten ...



bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit erklärt der Bundespräsident den

zu vereidigenden Rekruten … sie dürften nach unserer Verfassung Widerstand leisten …



und dann lachen sich selbst diese jungen Leute schon halb tot und sagen …

wenn ich das wirklich mache schadet das meiner Karriere … und das will ich ja nicht …



mit jungen Polizisten spricht der Bundespräsident dagegen nicht …

obwohl die auch ständig um ihn rum sind und seinen Amtssitz bewachen und so ...



08 deshalb wissen die nicht … daß sie wie jeder andere Staatsbürger auch …

eine eigene Meinung haben und eben Widerstand leisten dürfen …



09 wenn sie sich mißbraucht fühlen … wie zum Beispiel … wenn sie am Rosa Luxemburg Platz friedliche Demonstranen festnehmen oder wenigstens vertreiben und verscheuchen sollen ...



diese gesamte Politische Klasse inclusive der ihr eigenen (!) typischen Führungs und Leitungs

sowie vor allem auch administrativen und ordnungs Strukturen



arbeitet wie hinter einer (unsichtbaren) Trennwand … meinerwegen einer Glaswand … einerseits ...

um nicht zu sagen einem Glashaus … innen drin …



während Wirtschaft und Gesellschaft … also die eigentliche Substanz an Volk und Staat ...

auf der anderen Seite sich abstrampeln ... eben draußen (!) in der unwirt(schaft)lichen Kälte ...



das heißt man sieht sich und hört sich … hat aber eigentlich keine wirklichen Berührungspunkte ...

die drinnen achten uneingeschränkt auf die selbstgeschaffenen Abstandsgebote / Berührungsverbote



denn die im Glashaus machen dort ihr eigenes Ding … egal wie es den Leuten draußen geht ...

s. so genannte Flüchtlinge und Hungernde in aller Welt … als ob das nicht auch Menschen wären …



im Gegenteil … sie lassen typisch Champignon-Management das Volk / die Menschheit (!) im Dunkel …

und bewerfen es systematisch mit Dreck bzw bezeichnenderweise mit Steinen …



obwohl doch … wer im Glashaus sitzt … nicht mit Steinen werfen soll … und als wären wir über die Steinzeit und die als Hinrichtung nach wie vor gebräuchliche Steinigung nicht hinausgekommen ..



