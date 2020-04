Mittwoch, 29 April 2020 | 18.120

Andreas Voßkuhle und ... der Wandel ...

der Wandel liegt in der Luft …

sagen diejenigen die immer das Ohr auf den Schienen haben …



also die Grünen die Roten die Gelben die Blauen die Schwarzen …

und nicht nur in der Berliner Luft Luft Luft …



und dann fragen sie … wie sieht es eigentlich aus hier …

wie soll das alles weitergehen … und so ...



als würden sie danach streben … Hellseher und Propheten zu werden …

wo man doch nur einfach die fünf Sinne beisammenhaben muß …



um zu sehen … wie das hier so ist …

und worauf das alles hinausläuft wenn alles so weitergeht ...



und dann fragen sie noch …

was sollen wir … was können wir tun ??



daran zeigt sich doch …

daß sie selbst die einfachsten Dinge nicht begreifen geschweige verstehen …



wie dann … wenn in dieser Luft nicht nur der Frühling steckt …

oder vielleicht sogar noch so’n bißchen Tschernobyl …



sondern eben Corona 20 und Covid 19 oder wars doch schon Sars 18 und so ...

und das verteilt sich … weil ja Luft überall hinkommt …



vor allem im Gesicht … wenn nicht direkt dann in der Nähe der Schleimhäute

von Augen Nase Mund …



und kaum reibt man sich noch unglaubig die Augen …

da hat man sichs auch schon regelrecht eingerieben ...



man stelle sich das mal vor … in irgend einem Werk

bekommt eine der zuständigen Fachkräfte den Bauplan für ein bestimmtes Produkt ...



und dann stellt er sich hin und jammert … ja wo bin ich denn hier

was soll ich hier eigentlich tun … wohin soll das führen ...



Politiker gelten im allgemeinen als eben jene Fachkräfte ...

die die Staatskunst beherrschen sollen ...



die bauen und aufbauen … herstellen und gestalten sollen …

was nach einem vorgegebenen Bauplan spricht Verfassung ...



auf die Herstellung des Staates und seiner Ordnung …

bzw die Verwirklichung von Zielen und Werten gerichtet ist ...



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



Deutsche und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... der Wandel ... demographisch klimatisch politisch ...







