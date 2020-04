Dienstag, 28 April 2020 | 18.119

Andreas Voßkuhle und ... die Solidarität ...

'was wir jetzt brauchen ist Solidarität' ... sagt die Frau Kanzlerin ...

wobei sie mit 'wir' eigentlich nur sich selbst meint ...



der Satz heißt also eigentlich ...

ICH brauche jetzt Eure Solidarität ...



warum sie sich jetzt plötzlich ans Volk erinnert ...

warum jetzt plötzlich die Solidarität des Volkes gefragt ist ...



angesichts ihres schwerstkriminellen Handelns und Verhaltens dem Volk gegenüber ...

von seinem Staat ganz zu schweigen ...



das sagt sie natürlich nicht ... und wie sie das mit den Defiziten und Mängeln ...

den Schäden und Verlusten ... Folgen und Nach-Wirkungen wieder ausbügeln will ...



Solidarirät kann doch nur verlangen ...

wer sich seinerseits vorher soidarisch verhalten hat ...



oder eine gewisse Gewähr dafür bietet ...

sich irgend wann später bei Gelegenheit solidarisch zu verhalten und zu handeln ...



beides ist bei dieser Kanzlerin objektiv ausgeschlossen ...

das hat sie einfach nicht im Programm und nicht mal auf dem Bild bzw Radar Schirm ...



aber ... 'wir können die Krise bewältigen wenn wir solidarisch sind ...'

diese Krise ... das ist doch ihre Krise ... 'Ihre' Krise Frau Merkel ...



wie so sollten wir das Volk ... neben unserem täglichen Kampf ums Dasein ...

auch noch Ihre Aufgaben und Probleme bzw Krisen etc lösen ...



das haben ja nicht mal die mittelalterlichsten Fürsten verlangt ...

sondern sich selbst dem Kampf gestellt ...



man kann diese Art zu 'regieren' (???) nicht einfach als Mißverständnis abtun ...

was gibts denn an unserer Verfassung mißzuverstehen ???



nein das ist ganz bewußt und vorsätzlich ... ebenso absichtlich wie absichtsvoll ...

der Einsatz krimineller Intelligenz und Energie ...



das ist rücksichtsloseste und brutalste Diktatur ...

wie sie die Welt noch nicht gesehen hat ...



die nicht davor zurückschreckt ... daß die Welt zusammenbricht ...

und die Trümmer auch das letzte Leben hier noch erschlagen ...



und geradezu das Allergroteskeste ist ... daß das dann auch noch in aller Form

beschlossen und besiegelt wird ... per Gesetz ! ... breakdown lockdown shutdown ...



*



