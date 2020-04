Montag, 27 April 2020 | 18.118

Andreas Voßkuhle und ... seine Vogel Strauß Politik ...

'was macht die Bundesregierung ...

um die Ausbreitung des Virus einzudämmen ...' (?)



naja sie macht eben ihren üblichen Unsinn ...

der nicht Hand nicht Fuß nicht Sinn nicht Verstand hat ...



man kann nunmal einen Tornado oder einen Tsunami ...

technisch gesehen nicht 'eindämmen' ... wie soll denn das gehen ?



das heißt ... diese so genannten Maßnahmen ...

sind ebenso falsch wie vor allem unlogisch ...



wenn man den Virus hier durchrauschen ließe ...

hätte man wahrscheinlich in kurzer Zeit ein hohes Maß an Schäden ...



aber dann wäre er eben auch durch und weg ...

und man könnte sich auf die Aufräumarbeiten etc konzentrieren ...



demgegenüber hält Mutti den Virus künstlich im Land und pflegt und hätschelt ihn ...

und wundert sich ... daß er nicht von allein weggeht und weiterzieht ...



das heißt ... der Virus wird künstlich zum Langzeitproblem ...

und vertieft und erweitert bzw verbreitet sich bis an die letzte Milchkanne ...



im Gegensatz zu anderen Dingen ... die viel wichtiger wären ...

und Zahl und Ausmaß der Schäden ... per saldo ...



verdoppelt sich nicht nur ...

sondern steigt exponentiell ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



Deutsche und ... die Kroatische Ratspräsidentschaft ...

das Po-litische Thema ... Arbeit und Leben ...



Leben ist immer mehr oder weniger lebensgefährlich ... nur der Tod ist sicher ...

Arbeit ist immer mehr oder weniger anstrengend ... nur die Rente ist sicher ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen