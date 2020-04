Sonntag, 26 April 2020 | 17.117

Andreas Voßkuhle und ... Corona am Sonntag ...

Corona ... das ist wie BILD ...

wenn schon BILD am Sonntag wsrum dann nicht auch Corona am Sonntag ...



für Corona gibts keinen Sonntag ... keine Ordnung ...

keine göttliche geschweige eine verfassungsmäßige Ordnung ...



Corona ist gewissermaßen ein freier Virus ...

der sich seine Opfer auch nicht sucht ... sondern er findet sie ...



alle Zeitungen (...)

erscheinen wie üblich auch an diesem Sonntag ...



warum also nicht auch Corona ...

Zeitung für Entwicklung und Evolution / Erweiterung und Energie in der Medizin ...



denn auch hier ist ja das Problem nicht ...daß wir den Virus haben ...

sondern daß wir ein wirksames Gegenmittel nicht (!) haben ...



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Europa ...



Deutsche Bürger und ... Welt Bürger ...

das Po-litische Thema ... Deutsche Luftfahrt und Deutsche Raumfahrt ...







