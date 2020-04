Samstag, 25 April 2020 | 17.116

Andreas Voßkuhle und ... das Geschäfts-Klima ...

'die Corona-Krise trifft die Deutsche Wirtschaft mit aller Wucht ...'

sagt ifo-Chef Clemens Fuest ...



und das wird natürlich auch nicht wahrer ...

nur weil es der Herr Fuest sagt ...



die Wahrheit ist ... daß es eben nicht Corona ist ...

und auch nicht das was man vielleicht noch eine 'Krise' nennen könnte ...



sondern der von Kohl / Schröder / Merkel ...

systematisch betriebene Zusammenbruch ...



unter Leitung und Anleitung wenn nicht gar Antrieb und Führung ...

des Bundesverfassungsgerichts !!!



und eben auch nicht nur der Wirtschaft und Gesellschaft ...

sondern des Staates als solchem bzw des Staatswesens überhaupt ...



das Bundesverfassungsgericht ist gewissermaßen der Schlußstein ...

in diesem Torbogen über der Kohl / Schröder / Merkel - Diktatur ...



solange man den nicht wieder rausnimmt ...

bzw also das Bundesverfassungsgericht sich bewegt ...



kann man auch nicht anfangen ...

diesen Bogen ebenso systematisch nach links und rechts wieder abzubauen ...



und das Haus von der Basis her auszubauen ...

diesen demokratischen und sozialen Staat ...



mit seiner verfassungsmäßigen Ordnung ...

und einem wirklich menschenwürdigen Recht !!!



solange es hierzulande keinen wirklich demokratischen Staat gibt ...

kann man auch daran arbeiten ... 'seinen Nutzen zu mehren' ...



solange das nicht möglich ist ...

gibt es keine wirklich funktionierende Europäische Union ...



solange die nicht funktioniert ...

kan man auch keine globale Politik gestalten ...



nicht mal aktuell ...

geschweige für die Zukunft ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrikanisch Nachbarschaftliche Europa ...



Deutsche und ... Buddhisten und andere Hinduisten ...

das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen