Andreas Voßkuhle und ... Helmut Kohl ...

wie gehts weiter mit Corona ... oder geht es gar nicht weiter ...

sondern immer nur noch tiefer in den Politischen Sumpf ... (?) ...



man könnte das unter anderem vielleicht an folgendem Beispiel erläutern ...

daß Helmut Kohl über uns gekomen ist ...



war schon schlimm genug ... in der Folge davon kam Gerhard Schröder über uns ...

und wir damit vom Regen in die Traufe ...



in der Folge davon kam nun Angela Merkel über uns ...

und das spülte uns dann endgülktig ins offene Meer ...



so daß uns allenfalls noch helfen oder wenigstens trösten kann der Spruch ...

vor Gericht und auf Hoher See ist man nur noch in Gottes Hand ...



wobei man vergleichsweise auf Hoher See dann doch etwas sicherer ist ...

oder ... wie sagte Albert Einstein ...



'es gibt nur zwei Dinge die unendlich sind ...

das göttliche Universum und die menschliche Dummheit ...



beim Universum bin ich mir aber noch nicht ganz sicher' ...

das Bundesverfassungsgericht übertrifft dagegen immer wieder die Befürchtungen ...



