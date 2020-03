Samstag, 07 März 2020 | 10.067

Andreas Voßkuhle aktuell ...

Mann auf Straße erstochen ...

Frau in Wohnung getötet ...



aber in den präsdialen BureauStuben herrscht business as usual ...

und das Volk das angeblich herrscht wird angeherrscht ...



vor allem wird gegen das Volk an-ge-herscht und regiert ...

es ist ebenso unglaublich wie unbeschreiblich ...



wie ungeniert und ungehindert ...

die politischen Kräfte und Mächte ihr Programm durchziehen ...



gegen diese völlig hilflose Masse Volk ... die praktisch aufgerieben wird ...

koste es was es wolle bis zur völligen Vernichtung ...







