Dienstag, 21 April 2020 | 17.112

Andreas Voßkuhle und ...

die Politische Oper ...

große Oper etc geht nicht ohne Regie ...



also jemanden ... der eine Vorstellung davon hat ...

was bei dem Spiel eigentlich herauskommen soll ...



wie und mit wem sich das dann so darstellen läßt ...

und die Mitwirkenden dann auch dahin bringt ... das so zu leisten ...



das ist also doch gerade der Witz an dieser ganzen göttlichen Schöpfung ...

teilweise auch Evolution genannt ....



(1) daß sich um uns herum die Dinge laufend verändern ...

selbst wenn sie sich scheinbar wiederholen ... wie Frühling Sommer Herbst und Winter ...



oder jeden Morgen geht die Sonne wieder auf ...

und trotzdem immer wieder anders ... früher ... oder später ... je nachdem ...



(2) daß selbst innerhalb dieser sich allgemein laufend verändernden Umwelt ...

wir Menschen nochmals ganz speziell geleitet und geführt werden ...



*



das Kommissionarristische Europa ...



Deutsche und ... ihre Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ...







