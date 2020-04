Montag, 20 April 2020 | 17.111

Andreas Voßkuhle und ... die Unfähigkeit ...

anhand des so genannten Peter-Prinzips nach Lawrence J. Peter ...

läßt sich erklären ...



wieso wir aktuell die unfähigste Politische Führung haben ...

seit Bestehen dieser Republik ...



wobei es im Grunde genommen zu unfähig gar keine Steigerung gibt ...

unfähig ist unfähig ... das ist wie schwanger ...



zur Gleichberechtigung zum Beispiel hat mal jemand gesagt ...

die ist dann erreicht ...



wenn auch offensichtlich unfähige Frauen in verantwortliche Positionen gelangen ...

die vorher von offensichtlich unfähigen Männern besetzt sind ...



diesen Standard haben wir inzwischen genau so offensichtlich erreicht ...

wobei das allein noch nicht das Ende der Fahnenstange ist ...



nach Lawrence J. Peter ist die maximale Unfähigkeit dann erreicht ...

wenn innerhalb einer Hierarchie 'jede' Position von einem Mitarbeiter besetzt ist ...



der unfähig ist ...seine Aufgabe zu erfüllen ... (m/w/d) ...

auch dieses Niveau haben wir inzwischen erreicht ...



normalerweise würde man sagen ... einer unfähiger als der anderen ...

aber wie gesagt es gibt da eigentlich keine Steigerung ... (s.o.) ...



insoweit ist es nur eine Frage der Zeit ...

wann eine Regierung nicht mehr in der Lage ist ...



ihre verfassungsmäßigen Aufgaben zu erfüllen ...

bzw es ist absehbar und berechenbar ...



man kann das praktisch an den Fingern abzählen ...

wie Frau Merkel selbst gerade bewiesen hat ...



man könnte fast meinen ... Unfähigkeit sei ansteckend ...

und überträgt sich nicht nur horizontal sondern vor allem auch vertikal ...



nicht zuletzt dadurch daß Mitglieder ...

die Fähigkeiten für höhere Positionen haben ...



ebenso systematisch wie rücksichtslos ausgebremst und behindert ...

isoliert wenn nicht gar beseitigt werden ...



an der Beseitigung der Verfassungsmäßigen Ordnung ...

wird das ja ständig geübt ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



Deutsche und ... die Kroatische Ratspräsidentschaft ...

das Po-litische Thema ... Arbeit und Leben ...







