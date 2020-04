Sonntag, 19 April 2020 | 16.110

Andreas Voßkuhle und ... Justiz ohne Recht und ohne Gott ...

Politik überhaupt ... geschweige verfassungsgemäße Politik ...

ist eine vergelcihsweise junge Disziplin ...



die zudem im Rahmen eines Physikstudiums ...

natürlich nicht gelehrt wird ...



insofern ist es kein Wunder ...

daß die das noc nicht weiter herumgesprochen hat ...



zum Beispiel auf die Ebene der Exekutive ... wo es nur darum geht ...

Macht zu demonstrieren und Gewalt auszuüben ...



das Recht bleibt also nicht nur auf der Strecke ...

sondern es spielt überhaupt nicht mit bei diesem Spiel ...



und Gott hat sich selbst bis zu Pfarrerstöchtern noch nicht herumgesprochen ...

der ist also in der Politik gar keine relevante Größe ...



Politik ohne Recht und ohne Gott ...

wie soll das funktionieren ???



im Bundestag finden zum Beispiel regelmäßig Andachten statt ...

da ist aber ganz selten auch mal ein Abgeordneter dabei (m/w/d) ....



das mit Gott hat sich ja auch erst mit dem Christentum so'n bißchen konkretisiert ...

das ist ja noch nicht so lang her ... das kann also noch dauern ...



aber das Recht ... mein Gott das Recht ...

das vielleicht älteste Kulturgut das die Menschheit überhaupt hat ...



vom Gewerbe mal abgesehen ...

wo die Natur gewissermaßen ihr Recht verlangt ...



spätestens seit Hammurapi wissen wir ...

wieviel Tausende von Jahren vor ihm man sich schon Gedanken über das Recht gemacht hat ...



wie kann das sein ...

daß es einem Bundesverfassungsgerichtspräsidenten unserer Zeit gelingt ...



innerhalb eines Jahrzehnts das Recht vergessen zu machen und zu beseitigen ...

als ginge es direkt zurück in die Steinzeit ...



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Europa ...



Deutsche Bürger und ... Welt Bürger ...

das Po-litische Thema ... Deutsche Luftfahrt und Deutsche Raumfahrt ...







