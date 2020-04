Samstag, 18 April 2020 | 16.109

Andreas Voßkuhle und ... die Sterbehilfe ...

hilfloser zurechnungsunfähige Mann mit Armbrust ...

wird von schwerbewaffneten Spezial Einsatz Kommando gezielt erschossen ...



auch so'ne Art legalisierte bzw legitimierte Sterbehilfe ...

das hätte ja auch ein ganz normaler Polizist (m/w/d) noch geschafft ...



man könnte auch sagen ... auch so'ne Art Corona ...

erst werden durch gezielte effiziente Versäumnisse Umstände geschaffen ...



die absehbar bestimmte Gefahren mit sich bringen ...

und dann werden zur so genannten Bekämpfung der Umstände (!) ... also nicht der Gefahren ...



bestimmte effektive Mittel eingesetzt ...

auf die man bestens vorbereitet ist ...



eben weil ja alles absehbar bzw speziell so gesteuert

und ebenso absichtlich wie absichtsvoll herbeigeführt worden ist ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrikanisch-Nachbarschaftliche Europa ...



Deutsche und ... die Buddhisten und andere Hinduisten etc ...

das Po-litische Thema ... Bildung und Erziehung ...







