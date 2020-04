Freitag, 17 April 2020 | 16.108

Andreas Voßkuhle und ... die tägliche Sauerei ...

jeden Tag wird eine neue Sau durchs Kuhdorf Deutschland getrieben ...

von einem exogenen Schock ist zum Beispiel die Rede ...



und das ist diese so genannte Krise nunmal mit Sicherheit nicht ...

denn der Staat wird ja nicht von außen bedroht oder gar angegriffen ...



sondern er ist von innen her so faul und angeschlagen wie es nur geht ...

das kennen wir doch längst ... zum Beispiel aus Dänemark ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



Deutsche und ... die Islamisten und andere Antisemiten ...

das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ...







