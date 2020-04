Donnerstag, 16 April 2020 | 16.107

Andreas Voßkuhle und ... die Virologen ...

die Lufthoheit über den Stammtischen haben zur Zeit die Virologen ...

die Virologen machen alles ... vor allem auch Hoffnung ...



sie forschen nach Auswegen aus der Krise ...

nur leider auf dem falschen Weg ...



noch dazu in der falschen Richtung ...

und mit den falschen Mitteln ...



wenn man im Gefängnis sitzt und es brennt ...

hilft es doch nicht ... sich auf den Flur zu flüchten oder in die Zelle zum Nachbarn ...



da hilft also kein Ausweg ...

sondern nur ein konsequenter Ausbruch ...



*



das Politische Konzert ...

der rat-und-saft-lose Europäische Rat ...



Deutsche und ... die Juden und andere Semiten ...

das Po-litische Thema ... Migration und Migrantifa ...







