Montag, 13 April 2020 | 16.104

Andreas Voßkuhle und ... die Obdachlosigkeit ...

das Statistische Bundesamt weist darauf hin ...

daß es nicht nur die ganz Obdachlosen gibt ...



sondern allein in Deutschland rund 6 Millionen Menschen ...

die in zu kleinen bzw entsprechend überbelegten Wohnungen hausen ...



also gewissermaßen in relativer Obdachlosigkeit ...

wobei man fragen muß ... was eigentlich schlimmer ist ...



mehr oder weniger zusammengepfercht unter einem Dach ...

mit dem sich daraus unvermeidlich ergebenden Gefahren und Konflikt Potenzial ...



oder frei und allein unter dem Himmel ...

mit dem wiederum dafür typischen Gefahren und Konflikt Potenzial ...



das sind in Deutschland rund 8% ... der EU Durchschnitt liegt doppelt so hoch ...

in den Extremen über 30% ... in der Spitze über 40% ...



woran denkt eigentlich Frau Merkel ...

wenn sie von den großen Herausforderungen redet ...



wahrscheinlich ist das so wie mit Männern und dem Sex ...

wie eine kluge Frau schon mal herausgefunden hat ...



bekanntlich denken Männer also gar nicht immer an Sex ...

nur wenn (!) sie denken ... dann denken sie an Sex ...



offensichtlich denkt Frau Merkel nicht immer an ihre verfassungsmäßigen Pflichten ...

an die Herstellung einer verfassungsmäßigen Ordnung ...



und wenn (!) sie denkt ...

dann allenfalls wie sie die Verfassung mißbrauchen und möglichst beseitigen kann ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



Deutsche und ... die Kroatische Ratspräsidentschaft ...

das Po-litische Thema ... Arbeit und Leben ...







