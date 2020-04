Sonntag, 12 April 2020 | 15.103

Andreas Voßkuhle und ... die Auferstehung ...

ich gebe zu ... daß es ein durchaus interessanter ...

wenn eben nicht gar notwendiger wissenschaftlicher Ansatz sein kann ...



davon auszugehen daß ... wie alles was Geschichte ist ...

die Welt durch einen so genannten Urknall entstanden ist ...



das ändert aber nichts an der Tatsache ...

daß dieser Ansatz ... daß dieser Blick rückwärts gewandt ist ...



demgegenüber ist die Auferstehung geradezu einer Art zweite Schöpfungsgeschichte ...

also ich meine die von Jesus Christus ... oder Jesu Christi ...



mit anderen Worten ... man stelle sich das nur mal illustriert vor ...

es gäbe jetzt plötzlich eine Art zweiter Urknall ...



wenn nicht ... man sollte den Teufel ja nicht an die Wand malen ...

Corona am Ende gar diese Dimension hat ...'mer waaßes ja ned' ...



unsere Erkenntnisse über Recht und Ordnung ...

Gerechtigkeit und Demokratie ... Frieden und Freiheit ...



verdanken wir jedenfalls dieser Schöpfungsgeschichte und der Auferstehung ...

nicht dem Urknall ...



na dann ... Frohe Ostern ...

und bleiben Sie gesund ... soweit man das überhaupt noch sagen kann ...



*



die Politische Predigt am Oster-Sonntag ...

das Kloo-ballistische Europa ...



Deutsche Bürger und ... Welt Bürger ...

das Po-litische Thema ... Deutsche Luftfahrt ... Deutsche Raumfahrt ...







