Samstag, 11 April 2020 | 15.102

Andreas Voßkuhle und ... das Immunsystem ...

es gibt auf absehbare Zeit kaum noch jemanden ...

der den Virus nicht mit sich rumschleppt ...



das Problem ist ... die werden ja nicht alle krank ...

weil ihr Immunsystem intakt ist und das verkraftet ...



können die Erreger aber weitergeben und weiterverbreiten ...

und die treffen dann auch wieder zu einem Teil auf Leute ...



die stark und geschützt sind und nicht krank werden ...

zu einem anderen Teil aber wiederum auf Leute ...



die schwach und anfällig sind ... die krank werden ...

und das nicht verkraften ... am Ende gar sterben ...



und das (!) gilt es zu verhindern ...

es geht darum die Schwachen und Anfälligen zu schützen ...



wie mein Ärzteteam sagt ...

und eventuelll noch die Nervenkranken zu schützen ...



die dick vermummt zwar nicht krank werden ...

aber aggressiv ...



wenn man im Supermarkt selbst beim Flascheneinwurf im Abstand von einem Meter ...

nicht den empfohlenen Sicherheitsabstand zwischen Personen von zwei Metern einhält ...



unsere Verfassung sagt ... 'haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand ...

wenn andere Abhilfe nicht möglich ist' ...



wir wissen aber schon ... jeder Widerstand ist zwecklos ...

und das mit der Abhilfe interessiert Frau Merkel nunmal nicht ...



Herr Voßkuhle ist also der einzige ... der kraft seiner Dritten Gewalt ...

soweit nicht primus inter pares ... in den Gang der Dinge eingreifen könnte ...



um da gar nicht mal selbstherrlich zu schalten und zu walten ...

sondern einfach nur die Beschwerden aus dem Volkabarbeitern müßte ...



es ist völlig absurd ... grotesk ... idiotisch ... geisteskrank ...

daß Frau Merkel völlig sinnlos und objektiv unnütz ständig anonyme Umfragen im Volk macht



um herauszufinden ... wie beliebt sie trotz aller Diktatur ist ...

und das auch noch als Rechtfertigung dafür mißbraucht ... immer so weiter zu machen ...



und andererseits Herr Voßkuhle sich weigert ...

ganz konkrete Beschwerden aus dem Volk aufzunehmen und abzuarbeiten ...







die Politische Ausstellung am Karsamstag ...

das Afrikanisch Nachbarschaftliche Europa ...



Deutsche und ... Buddhisten und andere Hinduisten etc ...

das Po-litische Thema ... Bildung und Erziehung ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen