Freitag, 10 April 2020 | 15.101

Andreas Voßkuhle und ... Jesus Christus ...

Karfreitag ... wie wir das heute nennen ...

das war damals der Tag an dem die Juden den Jesus Christus umgebracht haben ...



und dann wundern sie sich ...

wenn die Welt darauf nach wie vor eben mit diesem Antisemitismus reagiert ...



man stelle sich das nur mal wie das weitergegangen wäre ...

wenn man Jesus erspart hätte ...



dauernd von seiner Wiederkunft zu sprechen ...

sondern gleich dageblieben wäre ...



und in seiner unnachahmlichen anti-aging Art ...

noch heute unter uns wandeln würde ...





auch andere Parallelen bieten sich an …

Jesus war ja nicht nur Heilsprediger und Wundertäter …



sondern auch Widerstandskämpfer …

er sagte zwar ‘Gebt dem Kaiser was des Kaisers ist und Gott was Gottes ist’ …



aber er sagte eben auch .,..

‘Ihr sollt Gott mehr gehorchen als den Menschen’ ...



das heißt … die Botschaften Jesu waren an sich eindeutig …

sonst wären sie ja von den Machthabern nicht so konsequent mißverstanden worden ...



mit anderen Worten … im weitestens und entsprechend übertragenen Sinne …

war Jesus Christus eine Art Vorläufer von Oberst Claus Schenk Graf von Stauffenberg …



eine Art friedliche aber nicht weniger wirksame Variante …

zu den ansonsten militärischen oder sonst gewaltsamen Vorgehensweisen …



man könnte auch sagen …

die Rache der Mächtigen ist in der Summe immer gleich …



zwar sind seine Mitläufer und Mitstreiter … also die so genannten Jünger …

von seinem Schicksal verschont geblieben …



dafür wurden aber schon zu seiner Geburt …

alle etwa zur gleichen Zeit geborenen Knäblein ermordet …



weil der Herrscher Angst hatte ...

wenn jetzt wirklich der König der Juden käme … verlöre er seinen schönen Job ...



und auch daran hat sich bis heute nichts geändert ...

wo Politik und Krieg gespielt wird ... koste es was es wolle ...



*



der Politische Karfreitags-Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



Deutsche und ... die Islamisten und andere Antisemiten ...

das Politische Thema ... Gesundheit und Pflege ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen