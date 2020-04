Donnerstag, 09 April 2020 | 15.100

Andreas Voßkuhle und ... die Globale Corona Allianz ...

der Parteifreund Frank-Walter Steinmeier hat eine globale Allianz ins Leben gerufen ...

gewissermaßen eine Präsidenten-Allianz ...



denn immerhin vier Präsidenten (m/w/d) sind schon dabei ...

genauer gesagt drei ...



denn der vierte ist König ... von Jordanien ...

die anderen kommen aus Äthiopien und Ecuador bzw Singapur ...



was für eine Mischung ... immerhin mit einem leibhaftigen Lenin ...

also eigentlich eine richtig reine saubere sozialistische Allianz ...



was objektiv das Globale von vornherein ja ausschließt ...

aber der Virus nimmt sicher den guten Willen für die Tat ...



und Frank-Walter Steinmeier will nunmal eine globale Allianz gegen die Pandemie ...

weil die unser aller Gegner sei ... behauptet er ...



und deshalb sei er entschlossen ... die ganze Menschheit zu vereinen ...

um diesen Gegner zu besiegen ...



gemeinsam natürlich ... soviel hat er immerhin schon von Angela Merkel gelernt ...

oder ist das sogar schon ein Plagiat ???



mein Gott Walter ... der Steinmeier liefert immer wieder Musterbeispiele dafür ...

wie ein Mann allein soviel Unsinn reden kann ...



ein Virus ist ein Virus ist ein Virus ...

und kein Gegner geschweige denn ein Feind ...



'Feinde der gesamten Menschheit' ...

sind Leute wie Frank-Walter Steinmeier und Andreas Voßkuhle ...



die an den Schalthebeln der Macht sitzen ...

bzw eben draufsitzen ... und aussitzen ...



und ebenso absichtlich wie absichtsvoll ...

ebenso hartnäckig wie inzwischen nachhaltig sich weigern ...



sich in ihrem Handeln und Verhalten ... in ihrem Denken und Reden ...

am state of the art zu orientieren bzw besser noch de lege artis ...



was letztlich heißt ... sich nicht nur auf diesen Standort hin zu bewegen ...

sondern einen Schritt weiter zu denken ... sich einen Zacken weiter zu bewegen ...



im Sinne und im Interesse der Weiter-entwicklung ... des Rechts ...

um nicht zu sagen eben ... dar Kunst !!!



*



