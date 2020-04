Mittwoch, 08 April 2020 | 15.099

Andreas Voßkuhle und ... Corona und das Recht ...

jetzt gibt es also das Recht auf den selbstbestimmten Tod ...

wie ich das Bundesverfassungsgericht kenne ...



wird es irgend wann selbst darauf noch eins draufsetzen ...

und das Recht auf selbststimmte Geburt verkünden ...



*



das Politische Buch ...

wir sind mitten in der Karwoche ...



das wichtigste Politische Buch ist nach wie vor die Christliche Bibel ...

also das Buch über Gemeinschaftsgestaltung mit halbwegs sinnvoller Ordnung ...



daß sich die Wenigstens daran halten ... nicht mal der Papst ...

oder meinetwegen Margot Käßmann ...



ist dabei völlig unerheblich ... denn wir haben ja auch eine Verfassung ...

und an die hält sich ja auch niemand ...



nicht mal der Bundesverfassungsgerichtspräsident ...

oder meinetwegen Ursula von der Rolle ... also ich meine von der Leyer ...



*



das Gerichtshöfische Europa ...

als Fortsetzung des Nationalen Unrechts mit anderen Mitteln ...



Deutsche und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... der Wandel ...



bekanntlich ist nichts so beständig wie der Wandel ...

demographisch klimatisch maschinell kulturell digital artifiziell ...







