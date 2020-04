Dienstag, 07 April 2020 | 15.098

Andreas Voßkuhle und ... Rechtspopulismus statt Jurisdiktion ...

in der so genannten Zivilgesellschaft wird fleißig über die Freiheit diskutiert ...

weil ... wenn man selbst den größten und nutzlosesten Unsinn ungehindert verbreiten darf ...



wird das von den hier aktiven Protagonisten ...

die also persönlich diese so genannte Freiheit nutzen und ausnutzen bzw ausbeuten ...



als 'offene Gesellschaft' bzw als 'Freiheit der Gesellschaft' verkauft ... also wirklich verkauft ...

denn die kriegen ja jede Menge Geld für ihre Talk und sonstigen Shows ...



die beantworten die Frage 'Wer wird Millionär' ganz höchstpersönlich ...

und kaufen sich die teuersten Villen in den teuersten Gegenden der Welt ...



Rechts-popelisten an und für sich gibt es im Grunde genommen gar nicht ...

denn die füllen an sich nur eine Lücke wenn nicht ein Vakuum ...



das diejenigen hinterlassen wenn nicht geradezu überhaupt erst schaffen ...

die in einem zivilisierten Staat für die Recht-sprechung zuständig sind ...



sie reden von der offenen Gesellschaft und der freien Gesellschaft ...

von der digitalen oder aktuell von der Corona-Gesellschaft ...



und kämpfen angebelich für eine bessere Gesellschaft ...

wollen aber nicht wahrhaben ...



daß das Politische Geschäft ... dieses sprichwörtlich grausame ...

doch gerade von der so genannten 'besseren Gesellschaft' betrieben und bestimmt wird ...



manche sagen auch einfach von 'den Reichen' ...

oder muß man jetzt sagen den reichen Populisten ...



oder sind die reichen Rechts-populisten ...

oder die rechten Reichs-populisten ... ???



jed' Dipp'che find't sei' Deckel'che ... sagt das Volk ...

und so ist das auch mit dem Publikum ...



nichts ist so verschroben oder eben auch brutal ...

daß es nicht auch Interesse Zustimmung Mitwirkung anderer findet ...



und solche ... die das dann übernehmen ...

und als eigenes Geschäftsmodell weiterentwickeln ...



daß es nicht Ethiker findet die das für notwendig erklären ...

bzw eben Richter ... die das absegnen und recht-fertigen ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



Deutsche und ... ihre Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ...



ich werde das Gefühl nicht los ...

daß das Niveau von Männern doch viel niedriger ist als das von Frauen ...



natürlich können Frauen in ihrer unnachahmlichen Art ...

und Großzügigkeit ... auch Liebe genannt ...



sich dazu herablassen ...

eine so genannte 'Gleichberechtigung' gegenüber Männern anzustreben ...



aber das bringt doch im Grunde genommen gar nichts ...

und löst nicht die de facto bestehenden Probleme ...







