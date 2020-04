Montag, 06 April 2020 | 15.097

Andreas Voßkuhle und ... die Ignoranz ...

man denkt immer ... Politiker ... das ist doch alles ein und dieselb Sorte Mensch ...

soweit man die überhaupt noch Mensch nennen kann ...



dem ist aber nicht so ... zum Beispiel die Ignoranz von Politikern in der Exekutive ...

ist ganz anders als denen in der Legislative geschweige denen in der Judikative ...



in der Wirtschaft (...) zum Beispiel ... heißt es ...

der nöchste Kunde der vort Dir steht / sitzt / liegt ... ist immer der wichtigste ...



man sollte also denken ... in der Politik gilt entsprechend ...

die aktuelle Krise (...) ... die gerade ansteht ... ist das Wichtigste wo gibt ...



aber ... is nich ... die aktuelle Krise (...)

ihre Ursachen und Gründe ... Zusammenhänge und Hintergründe ...



werden einfach ignoriert ... und es heißt statt dessen ...

es geht jetzt (!) um eine Strategie für die Zeit danach ... (???) ...



der Regierungssprecher tröstet mit seinem Standardspruch ...

'es wird eine Zeit danach geben...'



jetzt geht esd plötzlich um Klarheit nund Verläßlichkeit ...

um 'die Bevölkerung' mitzunehmen auf dem schwierigen Weg durch die Krise (???) ...



andere sagen ... es geht jetzt (!) um die nächste Phase der Pandemiebek#mpfung ...

wir müssen raus aus dieser Zwickmühle ...



vielleicht sollte man eben besser sagen ...

diesem brutalen Mühlespiel mit Dame ...



laut Verfassung sind wir ein freies souveraines Volk ...

unsere Politiker führen uns aber systematisch in die Sklaverei ...



in Abhängigkeiten und Fallen ... Zwangslagen und Zangen ...

in sich überholende Kausalitäten ... doppelt und dreifach ...



Frau Merkel gibt uns den finalen Todesschuß ...

sicherheitshalber gleich mit Giftspritze ...



unter Herrn Schäuble bricht der Staat zusammen ...

wird die Intensivmedizin abgeschaltet ...



und unter Herrn Voßkuhle die Wirtschaft ...

denn wo nichts mehr ist hat auch auch freie Wirtschaft ihr Recht verloren ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



Deutsche und ... die Kroatische Ratspräsidentschaft ...

das Po-litische Thema ... Arbeit und Leben ...







