Dienstag, 03 März 2020 | 10.063

Andreas Voßkuhle und ... Afghanistan ...

die USA geben den Kampf in Afghanistan verloren ...

ziehen sich zurück ...



und überlassen Land und Leute den Barbaern ...

also den Taliban ...



mein Afghanistan ist der Bundesverfassungsgerichtspräsident ...

und ich werde nicht aufgeben ...



bzw ich werde nicht aufgeben ...

das Recht aus den Klauen des so genannten Rechtsstaats zu befreien ...



bzw ich werde nicht aufhören ...

Land und Leute gegen die Barbaren Merkel/Voßkuhle zu vertedgen







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen