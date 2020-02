Mittwoch, 26 Februar 2020 | 09.057

Andreas Voßkuhle und ... das Recht auf Sterben ...

das Recht auf Sterbehilfe ...

nicht zuletzt für das Recht als solches selbst ...



das Bundesverfassungsgericht bestätigt sich also selbst das Recht ...

dem Recht zum Sterben verhelfen zu dürfen ...



das ist so ähnlich wie das Recht zur Beseitigung der verfassungsmäßigen Ordnung ...

noch geisteskranker geht wohl jetzt nicht mehr ...



dann braucht man auch das Recht auf Widerstand nicht mehr ...

mit dem das Gericht eh nichts anzufangrn weiß ... mein Gott was für Idioten ...



das Urteil wirft ein bezeichnendes Licht ...

auf die Rechtsprechung und das Rechtsverständnis des Gerichts ...



ein Recht auf Sterben einzuräumen ...

ist gleichbedeutend mit der Verweigerung des Rechts auf Leben ...



und auf dieser Linie liegt die gesamte bisherige Rechtsprechung zu Hartz IV etc ...

zu Armut und Arbeitslosigkeit ... Obdachlosigkeit und Widerstandslosigkeit ... und und und ...







