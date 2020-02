Montag, 24 Februar 2020 | 09.055

Andreas Voßkuhle und ... die GroKoDilsTränen beim carne vale

das Schlimmste an dem Heckmeck …

der mit dem so genannten Widerstand betrieben wird …



ist daß auch der de facto vorhandene Widerstand …

gegen die (jeweils) aktuelle Politik der so genannten Bundesregierung (…)



bzw eben der jeweiligen politischen Machthaber und Gewalttätigen …

seit Anbeginn bis heute desavouiert wird …



ebenso unrecht wie hartnäckig …

wird der eine Widerstand gewissermaßen in den Himmel gehoben …



und der andere in die Hölle gestoßen … bis hin zu Ulrike Meinhof …

Gudrun Ensslin … Andreas Baader … Jan-Carl Raspe … et al …



obwohl die im Grunde genommen auch nichts anderes wollten …

naja … als eben Hitler umbringen …



die im Grunde genommen auch nichts anderes gemacht haben …

naja … als eben Stauffenberg …



und diejenigen die ihn wenigstens halbwegs ..

aber ebenso halbherzig gefördert und unterstützt haben …



und letztlich nicht nur erfolglos und ergebnislos …

sondern erst richtig in die Katastrophe führend …



denn mit halbwegs und halbherzig …

ist es genau so wie mit ’knapp vorbei ist auch voll daneben’ …



angesichts des aktuellen Terrorismus …

müßte deren Widerstand endlich mal völlig neu bewertet werden …



bzw müßte das ganze Thema Terrorismus ...

aus der Perspektive des Widerstands betrachtet werden ...



denn Terrorismus ist gegenüber dem reinen Widerstand ...

ein längerer und kräftigerer Hebel ...



der sich mit den Mitteln so genannter Sicherheitskräfte ...

mit Sicherheit nicht überwinden läßt ...



das Problem war und ist nicht der Widerstand geschweige der Terrorismus

sondern diese völlig hirnverbrannte Politik à la Merkel und Voßkuhle ...



und solange sich da nichts ändert ...

wird der Terrorismus immer weiter eskalieren ...



und wird wahrscheinlich kurzfristig gleichziehen ...

mit politisch gewollten und gesteuerten Infektionskrankheiten ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen