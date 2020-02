Sonntag, 23 Februar 2020 | 08.054

Andreas Voßkuhle und ... Adolf Hitler ...

praktisch hat sich gar nichts verändert seit den Tagen des GröFAZ …

nicht mal bei der FraFAZ …



Adolf Hitler hat die Maßstäbe gesetzt …

und Angela Merkel versucht nichts anderes als ihn zu übertrumpfen …



und Andreas Voßkuhle versucht nichts anderes …

als Angela Merkel noch zu übertrumpfen …



und praktisch hat sich auch nichts verändert …

seit den Tagen des Claus Graf Schenk von Stauffenberg …



das war damals kein echter kein wirklicher kein ’richtiger’ Widerstand …

das heißt … es gab damals …



gar keinen echten … keinen wirklichen … keinen ’richtigen’ Widerstand …

sondern eben nur bzw allenfalls einen ’falschen’ …



also den aus der Geschichte von wegen …

’es gibt keinen richtigen Widerstand im falschen’ … wie im Leben …



und es gibt entsprechend und konsequenterweise auch heutzutage keinen Widerstand

nicht mal einen falschen … geschweige denn einen richtigen … alles nur Show …



mit anderen Worten bzw in der aktuellen Sprache …

alles nur Fake … das mit dem Widerstand …



seit Helmut Kohl und dann auch Gerhard Schröder …

der Widerstand urplötzlich in ihre Wahlkampfreden paßte …



und es sich bei den Gelöbnisfeiern so gut macht …

den jungen Rekruten was davon zu erzählen …



die Bundesrepublik Deutschland sei nicht das Dritte Reich …

hier dürften ja müßten sie Widerstand leisten wenn ihnen was nicht geheuer ist …







