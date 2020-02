Sonntag, 23 Februar 2020 | 08.054

Andreas Voßkuhle und ... der Terrorismus ...

theoretisch kann jeder Terrorist werden ...

das ist so ... ist aber nicht das Problem ...



das Problem ist ... daß praktisch jeder Politiker werden kann ...

oder ... zum Beispiel ... Bundesverfassungsgerichtspräsident ...



ohne ... wie Horst Seehofer das jetzt vorschlägt ...

gelegentlich Psychotests machen zu müssen ...



wenn irgend jemand eine Gefahr für die Allgemeinheit (!) ist ...

dann sind es doch gerade die Politiker (...) im allgemeinen ...



und unsere führenden Spitzenpolitiker im besonderen ...

sowie die führenden Kräfte in Presse und Publizistik ... Kirche und Kultur etc ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen