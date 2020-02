Dienstag, 18 Februar 2020 | 08.049

Andreas Voßkuhle und ... die Summe der Teile ...

heute … also Dienstag dem 18. Februar 2020 …

steht fest …



daß Hitler und der Zweite Weltkrieg und natürlich auch der Holocaust etc …

(nur) Details der Geschichte sind …



insofern steht entsprechend auch heute schon fest …

daß auch Angela Merkel und Andreas Voßkuhle …



bzw also ihr Handeln und Verhalten als Politiker …

obwohl nicht weniger idiotisch und kriminell …



(nur) Details eben dieser (Zeit)’Geschichte’ sind …

und insofern eben auch nicht interessant sind für die Recht’sprechung’ …



sondern nur für die Geschichts’schreibung' …

nach dem uralten Prinzip ’Wer schreibt der bleibt’ …



insofern steht eben auch fest …

daß wir an den Naturgesetzen nicht vorbeikommen …



sondern uns mit ihnen arrangieren müssen …

s. ‚il faut s’arranger’ … was noch vergleichsweise einfach zu übersetzen ist …



in der Übersetzung Martin Luthers …

hat Jesus Christus mal gesagt …



’der Geist ist willig … aber das Fleisch ist schwach …

wachet und betet … daß Ihr auf diesen Trick der Natur nicht reinfallt’ …



was also … als Ausdruck dieser göttlichen Weisheit …

nichts anderes sein sollte … als ein Hinweis darauf …



es ist dem Menschen durchaus gegeben …

mit den Naturgesetzen zu leben …



wenn er … zum Beispiel … nach der Religion bei Gott darum betet …

oder … zivilisiert wenn nicht kultiviert … nach dem Recht darum bittet …



das heißt … bei den zuständigen Stellen einen Antrag stellt …

oder … wenn alles nicht hilft … eine Verfassungsbeschwerde einreicht …



was ein früher Hinweis darauf ist …

daß Jesus Christus eigentlich gar kein Religionsstifter war …



sondern Rechtswissenschaftler !…

denn richtig herum hat er ja nichts anderes gesagt



als … es ist (Natur)Gesetz …

daß das Fleisch stärker ist als der Geist …



was heutzutage … ich weiß nicht ob das auch schon Martin Luther war …

gern damit übersetzt wird … ’Wenn der Schwanz steht ist der Verstand im Arsch’



aber … Jesus Christus spricht ja nicht einfach nur vom Geist …

sondern vom ’willigen’ Geist …



das heißt … auch der willige Geist muß es (zunächst) hinnehmen …

daß Macht nicht nur blind sondern auch hirntot macht …



selbst bei Hochwohlgeborenen Pfarrerstöchtern …

aber er … also der willige Geist … muß sich nicht damit abfinden …



sondern er kann …

gewissermaßen ebenfalls als Naturgesetz … s. Justitia …



seinerseits das (Natur)Gesetz überlisten …

bzw die Natur mit ihren eigenen Mitteln überwinden …



und Gerechtigkeit herstellen …

das heißt … für Ausgleich und Balance sorgen …



woraus sich wiederum ergibt … daß Gerechtigkeit eben kein Zustand …

sondern wie Ebbe und Flut oder ’das Fleisch’ des Mondes …



ständig in Bewegung ist … um nicht zu sagen …

’auf dem Weg … (der das Ziel ist)’ …



eben als Natur-Gesetz … das vom Menschen via Naturgesetz …

durch das Recht zivilisiert und kultiviert werden kann …



wenn … ja wenn ... der Bundesverfassungsgerichtspräsident das ’will’ …

und da sind wir ja fast schon wieder im Himmelreich … ohGottohGott …







