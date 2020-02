Montag, 17 Februar 2020 | 08.048

Andreas Voßkuhle und .. die AfDAVD (m/w/d) ...

gibt es eigentlich etwas Idiotischeres als das Handeln und Verhalten ..

unserer politischen Spitzenfunktionäre …



also Merkel Schäuble Steinmeier Voßkuhle Weidmann Woidke

unter tatkräftiger Mitwirkung ihrer so genannten Pressesprecher …



sowie dann der gesamten so genannten Presse bzw der Medien überhaupt …

und dies wiederum des gesamten Wissenschafts und Kultur Betriebs … ???



zum Teil aus nachvollziehbaren opportunen Gründen …

zum Teil aus offensichtlicher erkennbarer Fernsteuerung …



wird der Begriff ’Demokratie’ systematisch mißbraucht und instrumentalisiert …

um dem (Wahl)Volk vorzugaukeln …



es dürfe wählen … als Ausdruck seiner Souverainität …

und zu seinem Vorteil wenn nicht gar zur ’Mehrung seines Nutzens’ …



gleichzeitig werden aber ganz bewußt und gezielt …

alle politischen Weichen so gestellt …



daß dabei Wahlergebnisse herauskommen …

die dem Volk und ’seinem’ Staat eben gerade nicht (!) nutzen …



sondern es zunehmend versklaven und verblöden …

und nur den Nutzen und Na(r/r)zismus / Gewinn und Gewalt der Drahtzieher mehren



zu Lasten nicht nur der Kultur der Menschen wenn nicht der Menschheit ...

sondern auch der Natur der Welt wenn nicht des Weltalls ...







