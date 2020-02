Sonntag, 16 Februar 2020 | 07.047

Andreas Voßkuhle und ... die Bundeswehr (2) ...

jetzt hat also die Übergabe des Kommandos über das Deutsche Heer stattgefunden …

rein schematisch also ein Drittel aller Soldaten … de facto jedoch die meisten …



aber das ist so ähnlich wie bei der Gewaltenteilung …

da sind die einzelnen Gewalten personell ja auch ganz unterschiedlich besetzt …



von der Art und Güte der jeweils verfügbaren Gewalt mal ganz abgesehen …

denn da ist es fast umgekehrt …



eine einzige de facto Staats-Chefin an der Spitze verfügt praktisch über alle Gewalt …

und das auch noch ziemlich willkürlich und beliebig … unkontrolliert und unkorrigiert …



und … auf Hundert gerechnet … die 99 Anderen (…)

laufen nicht etwa nur ebenso beflissen wie sinnlos hinter ihr her …



sondern liegen auf den Knien und küssen ihr die Füße …

und sagen …



vielen Dank Frau Bundeskanzlerin …

dafür daß ich unter Ihnen so einen schönen Job habe und gutes Geld verdiene …



es wäre also angemessen gewesen … wenn die Frau Kanzlerin den Soldaten die Ehre erwiesen hätte …

diese ebenso wichtige wie feierliche Zeremonie zu begleiten …



den Soldaten … die sie ansonsten immer nur mißbraucht …

um irgend welche mehr oder weniger ominösen Staatsgäste ’mit militärischen Ehren’ zu empfangen …



dieser heutzutage völlig anachronistische und ebenfalls sinnlose Zopf stammt noch aus einer Zeit …

in der die Kaiser und Könige etc damit ihre Kraft und Stärke demonstrieren …



um nicht zu sagen … den Staatsgast ’einschüchtern’ wollten …

damit der nicht etwa auf die Idee kommt … anzugreifen …



bzw um zu demonstrieren was demjenigen blüht … der trotz und alledem vielleicht dennoch angreift …

nach dem Prinzip … wie eh und je … ’man kann es ja mal versuchen’ …



nun ist der Bundesratspräsident natürlich auch nicht irgend wer …

aber davon daß er den Ehrengästen etwas von seiner NVA-Vergangenheit erzählt …



haben die Soldaten ja nichts … natürlich ebenso wenig ...

wie wenn die Frau Kanzlerin etwa von ihrer DDR-Vergangenheit erzählt hätte …



nun beruht die Stärke der Frau Kanzlerin …

um auf die früheren Kaiser und Könige (m/w/d) zurückzukommen …



weiß Gott nicht auf der Stärke des Militärs …

sondern … wenn schon … auf der Stärke unserer Wirtschaft …



was sich immer daran zeigt daß …

sobald die Front der seit Stunden wartenden Soldaten in ein paar Minuten abgeschritten ist …



die Frau Kanzlerin sich mit dem Staatsgast in ihre Gemächer zurückzieht und redet …

über was … natürlich über Wirtschaft …



und konsequenterweise …

bzw um zu zeigen wie anachronistisch dieser Zopf mit den militärischen Ehren ist …



braucht man sich nur mal illustriert vorzustellen …

da stünde eine Hundertschaft von Wirtschaftsvertretern ...



und der Staatsgast würde mit ’wirtschaftlichen Ehren’ empfangen …

statt 'Gewehr übbrrr' vielleicht im Stresemann oder gar im Cut ... wegen der Kultur ...



statt dessen redet die Frau Bundesverteidigungsministerin …

in der Rangfolge des Kabinetts immerhin schon an achter Stelle …



man stelle sich das mal zu Kaisers und Königszeiten vor …

mit anderen Worten …



der Werte(union?)Begriff der militärischen Ehren ist in etwa genau so erodiert

wie der Begriff des Journalismus …



denn auch der Journalismus von heute hat mit seinen Ursprüngen …

rein gar nichts mehr gemein …



Annegret Kramp-Karrenbauer … also die eigentliche Inhaberin

der Befehls und Kommando Gewalt über de so genannten Streitkräfte …



zumindest ’im Frieden’ … überall herrscht Krieg auf der Welt …

nur in Deutschland herrscht natürlich …



nicht etwa das Volk … wegen der Demokratie …

sondern der Frieden … wegen des Bundesverfassungsgerichtspräsidenten …



die Verteidigungsministerin redet also am Rande der Konferenz in München …

mit ihren baltischen Kollegen über die Beziehungen zwischen Nato / EU / Rußland …



und die Frau Kanzlerin empfängt zur gleichen Zeit den Intendanten von Radio Eriwan …

ich meine den Ministerpräsidenten von Armenien … Nikol Paschinjan …



zum Gespräch … über wirtschaftliche Themen … die sich natürlich nicht rennen lassen

von anderen bi und oder di oder gar multi lateralen Themen …



das ist ja alles schön und gut … daß die alle von Politik in etwa genau so wenig Ahnung haben

wie beispielsweise die neue Miß Germany …



die erstmals nur von Frauen gewählt wurde und zudem von Frauen die deutlich älter sind

als das Durchschnittsalter der Bewerberinnen …



und auch frühere Bundesminister haben ja schon gesagt … man kann als politisch Verantwortlicher

nicht ständig mit der Verfassung unterm Arm rumlaufen …



wir haben nun mal aber wie sich das für jeden halbwegs zivilisierten Staat gehört

eben diese Verfassung …



in der unter vielem anderen nicht nur das mit dem Widerstand steht …

sondern vor allem auch … was Politik ist und wie man das macht …



und wer das kontrollieren und gegebenenfalls korrigieren soll …

und der denjenigen … die die Verantwortung tragen sollen …



den Unterschied erklären soll

zwischen Verantwortung ’übernehmen’ und Verantwortung ’tragen’ …



und überhaupt … dazu müßte man sich natürlich ein bißchen mit dem ’Recht’ (…) auskennen …

und sich nicht sklavisch an die Gesetze seiner Kanzlerin halten …



’das Recht’ (…) ist aber offensichtlich an den Damen und Herren (m/w/d) …

des Bundesverfassungsgerichts spurlos vorübergegangen … es gibt dort kein Recht …



was wiederum mit dem Unterschied zusammenhängt ...

zwischen Recht bekommen und rechthaben …



früher … als die Kaiser noch herrschten … hieß es immer …

’wo nichts ist hat selbst der Kaiser sein Recht verloren’ …



heutzutage herrscht das Volk … weil in der Verfassung steht …

die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Staat …



aber wenn das Volk von der verfassungsgemäß vorgesehenen

Verfassungsbeschwerde Gebrauch machen will … dann ist da nichts !!! …



niemand der sie überhaupt annimmt … geschweige denn bearbeitet …

bzw rechtliches Gehör gewährt und Erörterung der anstehenden Fragen und Probleme …



und … wie ging das noch …

wo nichts ist … hat auch das Volk sein Recht verloren …



objektiv entspricht dieser Zustand vom Standpunkt der Verfassung als solcher aus …

der Beseitigung der verfassungsmäßigen Ordnung …



und dagegen stellt die Verfassung gleich zwei Mittel zur Verfügung …

zum einen das ’Recht’ zum Widerstand … - zum ’Recht’ siehe oben …



zum anderen die ’Abhilfe …. wenn diese möglich ist …’

und objektiv kann wiederum kein Zweifel daran bestehen …



daß diese Abhilfe in allen infrage kommenden Bereichen …

ebenso unverzüglich wie ohne weiteres möglich ist …



früher … also zu Kaisers Zeiten … war oft das Militär die letzte Rettung …

wenn schlecht regiert wurde …



nun ist es natürlich (fast) völlig undenkbar …

daß der Höchste General des Landes …



mit seinem Wachbataillon … der Ehre wegen …

oder gar mit einem Panzer … der Gewalt wegen …



beim Höchsten Richter des Landes vorfährt und sagt …

also Herr Voßkuhle …



wie ist das jetzt mit dem Recht oder wenigstens mit der Abhilfe …

entweder …. oder ich schieße …



es könnte dennoch sein … daß dieser Tag angesichts der Vorgänge

in Thüringen und Sachsen und überhaupt … nicht mehr allzu fern ist …



um auf die Kommandogewalt in Zeiten des Friedens zurückzukommen …

das Musterbeispiel für friedliche Koexistenz ist bekanntlich …



daß von den beiden menschlichen Grundtypen dieser Schöpfung …

oder meinetwegen auch des Urknalls …



eine Frau sich mit den sprichwörtlichen ’Waffen einer Frau’ …

gegen die urwüchsige Gewalt ihres Mannes durchaus wehren …



und auch dann … wenn der Verstand des Mannes im Arsch ist … eben wie Justitia ...

die Dinge halbwegs unter Kontrolle und Korrektur bzw ausgleichen und ausbalancieren kann …



im entsprechend übertragenen Sinne wäre es also durchaus denkbar …

daß der Höchste General zum Höchsten Richter geht und sagt …



also Sie sehen ja … wir kommen so nicht weiter …

nicht mal … paradoxerweise … mit einer Frau an der Spitze des Staates …



woraus folgt … daß verfassungsgemäße Politik keine Frage des Handelns und Verhaltens

von so genannten Politikern und nicht mal von Richtern ist …



sondern eine Frage des Zugeständnisses und der Gewährung bzw der Gewährleistung

des Rechts und des rechtlichen Gehörs und daraus folgender Erörterung der Dinge …



eine Frage des Zugeständnisses ... also eine Bringschuld ... an das Volk …

weil sich anders dieser verfassungsmäßige Zustand des demokratischen Staates



doch gar nicht herstellen läßt …

bzw eben eine verfassungsmäßige Ordnung …



offen gesagt … die Reden der Generäle … Generalinspekteure … Generalleutnants …

der Bundeswehr …



hören sich in dieser Hinsicht etwas optimistischer an …

als die Urteile des Bundesverfassungsgerichts …



das heißt … bzw wie sagt das Volk …

’die Hoffnung stirbt zuletzt’ …







