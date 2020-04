Sonntag, 05 April 2020 | 14.096

Andreas Voßkuhle und ... der Liebe Gott ...

wer die Natur nicht kennt ... kann sie natürlich auch nicht schützen ...

geschweige denn hegen und pflegen ...



kann sie nicht sinnvoll nutzen geschweige denn ihren Nutzen mehren ...

sondern nur sinnlos ausbeuten und ausrauben ... beseitigen und vernichten ...



wer das Recht nicht kennt ... kann es natürlich auch nicht schützen ...

geschweige denn 'Recht sprechen ...'



wer seine Pflichten nicht kennt ... kann natürlich Schutzbefohlene auch nicht schützen ...

geschweige denn groß-ziehen und er-ziehen ...



jetzt muß man konsequenterweise fortfahren ...

von Männern ... die sich ebenso beharrlich wie nachhaltig weigern ...



sich mit dem Wesen von Frauen auseinander zu setzen ...

kann man kaum erwarten ... daß sie Frauen (und Kinder) schützen ...



bzw ihnen wenigstens Gleich-berechtigung zugestehen ...

geschweige denn einen halbwegs zivilisierten oder gar kultivierten Umgang mit einander ...



oder gar ... was sie eigentlich verdient hätten ...

daß mann sie wirklich liebt wenn nicht gar anbetet ...



und wer glaubt ... diese ganze phantastische Schöpfung ...

sei Teil bzw gar Folge einer sdo genannten Evolution ...



der kann natürlich auch Gott nicht schätzen ...

bzw den Glauben schützen ...



geschweige denn die Vergangenheit in ihrer Würde verstehen ...

oder gar die Zukunft mit Resilienz gestalten ...



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Unions Europa ...



Deutsche Bürger und Welt Bürger ... das Po-litische Thema : Deutsche Luftfahrt / Deutsche Raumfahrt

Peterchens Mondfahrt ... Voßkuhles Amokfahrt ...



*



mit Andreas Voßkuhle hat der Frieden keine Chance ...

hat das Recht keine Chance ... hat die Verfassung keine Chance ...



nicht die Gerechtigkeit und die Demokratie ... also die Herrschaft des Volkes ...

nicht die Freiheit und der Nutzen des Volkes ... geschweige 'Nutzen mehren' ..



gleichwohl ... Andreas Voßkuhle ist die einzige Chance ...

aus dieser so genannten Corona-Krise wieder herauszukommen !!!



wenn der Mann sich mal einen Zacken weiter bewegen ließe ...

dann würden sich auch die anderen Rädchen wieder koordiniert drehen ...







